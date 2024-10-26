Зеленський підписав закон про військову службу іноземців в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12023, який дозволить іноземцям та особам без громадянства проходити контрактну службу в Збройних силах України. Проте спочатку особи мають пройти перевірку.

Про це йдеться на порталі Верховної Ради України.

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Зеленський підписав закон про внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. Зазначається, що закон дозволить зазначеним категоріям осіб підписувати контракти із ЗСУ, Нацгвардією та Держспецслужбою транспорту.

Закон про дозвіл іноземцям та особам без громадянства проходити контрактну службу в ЗСУ. Фото: скриншот

Також закон надає дозвіл іноземцям та особам без громадянства проходити службу у Збройних силах України за контрактом на офіцерських посадах.

Перед тим, як особа доєднається до ЗСУ, їй потрібно пройти спеціальну перевірку, яку проводитиме Центр рекрутингу іноземців. Зауважимо, що його лише мають створити.

Під час спеціальної перевірки іноземців з’ясовуватимуть:

правомірність перетину державного кордону під час в'їзду в Україну та легальність перебування на території країни;

наявність фактів притягнення особи до адміністративної чи кримінальної відповідальності згідно із законодавством України;

наявність ознак або фактів участі особи у розвідувально-підривній діяльності іноземних держав проти України;

інші фактори, які можуть стати перешкодою для прийняття такої особи на військову службу за контрактом.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що в Збройних силах відчувається велика нестача офіцерів. Внаслідок цього було ухвалено законопроєкт про службу за контрактом для іноземців.

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