Мобілізація в Україні — скільки чоловіків можуть призвати на службу

Працівник ТЦК видає повістку. Фото: Телеграф

На підконтрольних територіях України чисельність населення становить близько 31 мільйона осіб. Мобілізаційний ресурс оцінюють від трьох до п'яти мільйонів чоловіків віком від 25 до 60 років.

Про це повідомила старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко в ефірі КИЇВ24 у середу, 23 жовтня.

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Який мобілізаційний ресурс в Україні

Ткаченко заявила, що згідно з оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя, яка була узгоджена з багатьма міжнародними експертами та фахівцями, чисельність населення України на підконтрольних територіях становить трохи більш ніж 31 мільйон.

"Точних даних немає, є оцінки", — зазначила співробітниці Інституту демографії.

Вона додала, що, стосовно мобілізаційного ресурсу у різних джерелах надаються різні оцінки.

"Мобілізаційний ресурс в Україні оцінюють від трьох до п'яти мільйонів людей, це якщо брати чоловіків від 25 до 60 років", — зауважила Ткаченко.

Нагадаємо, чоловіки, які є внутрішньо переміщеними особами, повинні також стояти на військовому обліку. Вони можуть отримати відстрочку за тих же підстав, що й інші громадяни України.

Раніше ми писали про те, що виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що один мобілізований коштує мільйон триста в рік для українського бюджету.