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В Институте демографии оценили мобилизационный ресурс в Украине

23 октября 2024 18:10
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Мобилизация в Украине – сколько мужчин могут призвать на службу
Работник ТЦК выдает повестку. Фото: Телеграф
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

На подконтрольных территориях Украины численность населения составляет около 31 миллиона человек. Мобилизационный ресурс оценивают от трех до пяти миллионов мужчин от 25 до 60 лет.

Об этом сообщила старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко в эфире КИЕВ24 в среду, 23 октября.

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Ткаченко заявила, что согласно оценке Института демографии и проблем качества жизни, которая была согласована со многими международными экспертами и специалистами, численность населения Украины на подконтрольных территориях составляет чуть более 31 миллиона. 

"Точных данных нет, есть оценки", — отметила сотрудница Института демографии.

Она добавила, что, относительно мобилизационного ресурса в разных источниках даются разные оценки.

"Мобилизационный ресурс в Украине оценивают от 3 до 5 миллионов человек, это если брать мужчин от 25 до 60 лет", — отметила Ткаченко.

Напомним, мужчины, являющиеся внутренне перемещенными лицами, должны также стоять на военном учете. Они могут получить отсрочку по тем же основаниям, что и другие граждане Украины.

Ранее мы писали о том, что исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что один мобилизованный стоит миллион триста в год для украинского бюджета.

Украина военнообязанные военная служба военный призыв мобилизация население

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