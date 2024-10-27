День украинской письменности и языка — Зеленский обратился к гражданам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В День украинской письменности и языка Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам. Он заявил, что только настоящими результатами реально сохраняется все украинское.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении в воскресенье, 27 октября.

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Зеленский подчеркнул, что сегодня было много сказано об украинском языке и культуре.

"Мы в этой войне боремся против врага, который пытается уничтожить в Украине все украинское. И поэтому каждое действие ради нашего государства, каждый результат на усиление Украины имеют незаурядное значение", — отметил он.

Глава государства отметил, что выиграть эту войну можно только вместе, так же как и уберечь Украину. По словам Зеленского, важно, чтобы не каждый сам для себя, а все для Украины.

"И именно так должны работать каждый день — все для Украины. Каждый на своем уровне, каждый на своем месте. Спасибо за все результаты ради Украины!" — добавил украинский лидер.

Напомним, Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам и лицам без гражданства проходить контрактную службу в Вооруженных силах Украины.

Ранее украинский лидер анонсировал выплаты по поддержке каждого гражданина. Речь идет о сумме в размере одной тысячи гривен.