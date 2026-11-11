Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі спікером Фолькетингу Данії Генріком Франдсеном 11 листопада 2026 року. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Данії Генріком Франдсеном та лідерами всіх 12 політичних партій країни. Глава держави подякував Данії за новий пакет оборонної допомоги на 645 мільйонів євро. Також український президент виступив перед данськими парламентарями у Фолькетингу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у середу, 11 листопада.

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Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Данії

Під час сьогоднішньої зустрічі з Генріком Франдсеном та лідерами всіх 12 політичних партій Данії Володимир Зеленський відзначив підтримку України з боку країни. Зокрема, президент нагадав, що напередодні данський парламент одностайно проголосував за виділення Україні 32-го пакета оборонної допомоги на суму 645 мільйонів євро.

Глава держави наголосив, що одностайне рішення парламентарів демонструє єдність Данії у питанні підтримки України. Він також висловив вдячність за допомогу та рішення, які посилюють українську сторону й наближають мир.

"Важлива зустріч зі Спікером Фолькетингу Данії Генріком Франдсеном та лідерами всіх 12 політичних партій. Вчора Данія виділила вже 32-й пакет оборонної допомоги Україні на 645 мільйонів євро. Парламент проголосував за рішення одностайно, і це приклад того, якою сильною є єдність довкола України всередині Данії. Подякував за всю підтримку та кожне рішення, яке робить нас сильнішими, а мир — ближчим", — зазначив лідер.

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Зеленський виступив перед парламентарями Данії

Окрім зустрічі з представниками данського парламенту, Володимир Зеленський звернувся до парламентарів із трибуни Фолькетингу. Президент особисто подякував кожному й кожній із них за підтримку України. Він також відзначив особливе значення цієї можливості, адже став першим іноземним лідером, якому надали право виступити перед данським парламентом.

За словами глави держави, цей виступ є визнанням сміливості всього українського народу, насамперед військових, які захищають свою країну та Європу.

"Сьогодні я також звернувся до парламентарів Данії та подякував кожному й кожній із них особисто. Для мене велика честь бути першим іноземним лідером, який отримав таку можливість — говорити з трибуни Фолькетингу. Це визнання сміливості всього Українського народу і передусім — наших воїнів, які захищають свій дім і всю Європу. Дякую, Даніє!", — написав президент.

Скриншот заяви Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 11 листопада 2026 року Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Данії подякував країні за підтримку та наголосив на важливості партнерства з Україною. Президент розповів про розробку нової системи протибалістичного захисту FREYJA, нестачу ракет для Patriot і російські загрози безпеці Європи. Також він заявив про використання Росією блокади Чорного моря як інструменту тиску.

Новини.LIVE писали, що 10 листопада 2026 року стало відомо, що Данія погодила для України новий оборонний пакет на 645 млн євро, кошти спрямують на ударні дрони, безпілотники-перехоплювачі, амуніцію для F-16 та програму PURL. Окремо країна виділить 20 млн євро на підтримку енергетики Херсонської області. Також Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили спільне виробництво озброєння та розробку системи протибалістичного захисту FREYJA.