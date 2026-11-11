Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спикером Фолькетинга Дании Генриком Франдсеном 11 ноября 2026 года. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером парламента Дании Генриком Франдсеном и лидерами всех 12 политических партий страны. Глава государства поблагодарил Данию за новый пакет оборонной помощи на сумму 645 миллионов евро. Также украинский президент выступил перед датскими парламентариями в Фолькетинге.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в среду, 11 ноября.

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Зеленский встретился со спикером парламента Дании

Во время сегодняшней встречи с Генриком Франдсеном и лидерами всех 12 политических партий Дании Владимир Зеленский отметил поддержку Украины со стороны этой страны. В частности, президент напомнил, что накануне датский парламент единогласно проголосовал за выделение Украине 32-го пакета оборонной помощи на сумму 645 миллионов евро.

Глава государства подчеркнул, что единодушное решение парламентариев демонстрирует единство Дании в вопросе поддержки Украины. Он также выразил благодарность за помощь и решения, которые укрепляют украинскую сторону и приближают мир.

"Важная встреча со спикером Фолькетинга Дании Генриком Франдсеном и лидерами всех 12 политических партий. Вчера Дания выделила уже 32-й пакет оборонной помощи Украине на 645 миллионов евро. Парламент проголосовал за это решение единогласно, и это пример того, насколько сильное единство вокруг Украины существует внутри Дании. Поблагодарил за всю поддержку и каждое решение, которое делает нас сильнее, а мир — ближе", — отметил лидер.

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Зеленский выступил перед парламентариями Дании

Помимо встречи с представителями датского парламента, Владимир Зеленский обратился к парламентариям с трибуны Фолькетинга. Президент лично поблагодарил каждого и каждую из них за поддержку Украины. Он также отметил особое значение этой возможности, ведь стал первым иностранным лидером, которому предоставили право выступить перед датским парламентом.

По словам главы государства, это выступление является признанием мужества всего украинского народа, прежде всего военных, которые защищают свою страну и Европу.

"Сегодня я также обратился к парламентариям Дании и поблагодарил каждого и каждую из них лично. Для меня большая честь быть первым иностранным лидером, получившим такую возможность — выступить с трибуны Фолькетинга. Это признание мужества всего украинского народа и, прежде всего, — наших воинов, которые защищают свой дом и всю Европу. Спасибо, Дания!", — написал президент.

Скриншот заявления Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 11 ноября 2026 года Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Дании поблагодарил страну за поддержку и подчеркнул важность партнерства с Украиной. Президент рассказал о разработке новой системы противоракетной защиты FREYJA, нехватке ракет для Patriot и российских угрозах безопасности Европы. Также он заявил об использовании Россией блокады Черного моря в качестве инструмента давления.

Новини.LIVE писали, что 10 ноября 2026 года стало известно, что Дания одобрила для Украины новый оборонный пакет на 645 млн евро, средства будут направлены на ударные дроны, беспилотники-перехватчики, боеприпасы для F-16 и программу PURL. Отдельно страна выделит 20 млн евро на поддержку энергетики Херсонской области. Также Владимир Зеленский и Метте Фредериксен обсудили совместное производство вооружения и разработку системы противоракетной защиты FREYJA.