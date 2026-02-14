Зеленський в Мюнхені поговорив з сенаторами США — деталі

Зустріч Зеленського із сенаторами США. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого зустрівся з сенаторами Конгресу США у Мюнхені. Глава держави розповів їм про російські удари по українській енергосистемі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Зустріч Зеленського з сенаторами США

Зеленський розповів сенаторам про удари РФ по українській енергосистемі, потреби України щодо її відновлення та додаткові ракети до систем ППО, аби захищатися від російських атак.

"Говорили також про процес перемовин і зустрічі переговорних команд. Збільшення тиску на Росію через посилення санкцій може значно посилити дипломатичні зусилля. Дякую сенаторам, які підтримують цю позицію та налаштовані ухвалити законопроєкт щодо санкцій проти Росії найближчим часом", — наголосив президент.

Він також повідомив, що вони обговорили роботу над гарантіями безпеки для України. За словами Зеленського, від чіткості й точного розуміння кожного з пунктів залежить довіра нашого суспільства до документа щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо, Зеленський також мав зустріч з Марком Рютте. Сторони поговорили про наповнення програми PURL та її подальший розвиток.

Також президент зробив заяву про вибори в Росії. Україна може оголосити припинення вогню росіянам.