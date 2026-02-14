Видео
Главная Новости дня Зеленский встретился с сенаторами Конгресса США — что обсудили

Зеленский встретился с сенаторами Конгресса США — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 14:57
Зеленский в Мюнхене поговорил с сенаторами США — детали
Встреча Зеленского с сенаторами США. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля встретился с сенаторами Конгресса США в Мюнхене. Глава государства рассказал им о российских ударах по украинской энергосистеме.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

Встреча Зеленского с сенаторами США

Зеленский рассказал сенаторам об ударах РФ по украинской энергосистеме, потребности Украины по ее восстановлению и дополнительные ракеты к системам ПВО, чтобы защищаться от российских атак.

"Говорили также о переговорном процессе и встречах переговорных команд. Увеличение давления на Россию через усиление санкций может значительно усилить дипломатические усилия. Спасибо сенаторам, которые поддерживают эту позицию и настроены принять законопроект о санкциях против России в ближайшее время", — подчеркнул президент.

Он также сообщил, что они обсудили работу над гарантиями безопасности для Украины. По словам Зеленского, от четкости и точного понимания каждого из пунктов зависит доверие нашего общества к документу о гарантиях безопасности.

Напомним, Зеленский также имел встречу с Марком Рютте. Стороны поговорили о наполнении программы PURL и ее дальнейшем развитии.

Также президент сделал заявление о выборах в России. Украина может объявить прекращение огня россиянам.

Владимир Зеленский США переговоры Конгресс Мюнхенская конференция безопасности 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
