Зеленський та команда зустрілися з Рютте й Стармером — деталі

Володимир Зеленський на зустрічі з Марком Рютте. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком провели зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вона відбулася напередодні саміту НАТО у Гаазі.

Про це повідомив Єрмак у Telegram у четвер, 19 червня.

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Зустріч з Рютте

Під час зустрічі обговорили координацію позицій та очікування України передодні саміту в Гаазі. Як зауважив Єрмак, партнери повинні знати, що зараз ключове — рішення, а не формулювання.

"Ми очікуємо на змістовну декларацію, яка відобразить реальний прогрес у відносинах Україна — НАТО", — зазначив він.

За словами керівника ОП, Зеленський під час розмови окреслив критично важливі потреби оборони України — передусім додаткові системи ППО та ракети до них. Росія посилює терористичні удари по цивільних, тому партнери мають відповісти посиленням захисту.

Зустріч зі Стармером

Крім того, відбулася зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої йшлося про координацію позицій для досягнення справедливого й тривалого миру.

Володимир Зеленський на зустрічі з Кіром Стармером. Фото: ОП

Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, Рютте заявив, що НАТО засекретить секретні дані про військову допомогу для України.

А голова МЗС Литви Кястутіс Будрис заявив, що на саміті НАТО не планують запрошувати Україну до Альянсу.