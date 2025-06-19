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Зеленский встретился с Рютте и Стармером — о чем говорили

19 июня 2025 10:38
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский и команда встретились с Рютте и Стармером - детали
Владимир Зеленский на встрече с Марком Рютте. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Она состоялась накануне саммита НАТО в Гааге.

Об этом сообщил Ермак в Telegram в четверг, 19 июня.

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Встреча с Рютте

Во время встречи обсудили координацию позиций и ожидания Украины накануне саммита в Гааге. Как отметил Ермак, партнеры должны знать, что сейчас ключевое — решение, а не формулировка.

"Мы ожидаем содержательную декларацию, которая отразит реальный прогресс в отношениях Украина — НАТО", — отметил он.

По словам руководителя ОП, Зеленский во время разговора обозначил критически важные потребности обороны Украины — прежде всего дополнительные системы ПВО и ракеты к ним. Россия усиливает террористические удары по гражданским, поэтому партнеры должны ответить усилением защиты.

Встреча со Стармером

Кроме того, состоялась встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, во время которой речь шла о координации позиций для достижения справедливого и длительного мира.

Зеленський зустрівся зі Стармером - про що говорили лідери
Владимир Зеленский на встрече с Киром Стармером. Фото: ОП
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Скриншот поста Ермака

Напомним, Рютте заявил, что НАТО засекретит секретные данные о военной помощи для Украины.

А глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что на саммите НАТО не планируют приглашать Украину в Альянс.

Владимир Зеленский НАТО Андрей Ермак Марк Рютте война в Украине Кир Стармер
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