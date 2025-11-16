Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з президентом парламенту Греції — деталі

Зеленський зустрівся з президентом парламенту Греції — деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 18:21
Оновлено: 18:21
Зустріч Зеленського з президентом парламенту Греції — що обговорили
Нікітас Какламаніс та Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 16 листопада зустрівся з президентом парламенту Греції Нікітасом Какламанісом. Вони поговорили про шляхи до миру та тиск на Росію.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського з президентом парламенту Греції 

Зеленський розповів, що поговорив з Какламанісом про шляхи досягнення миру для України та можливий тиск Китаю і США на Росію, аби закінчити війну. За словами президента, сталий мир має базуватися на нормах міжнародного права. Також лідери окремо поговорили про співпрацю на рівні парламентів. 

"Дякую Греції, президентові парламенту та всім парламентарям за підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії. Це підтримка різна — і нашої армії, і фінансова, і гуманітарна, — що дуже важливо. Сьогодні в нас новий шлях — майбутнього щодо енергетичної стабільності. Вдячний за всі ці прояви підтримки з боку грецького народу", — підкреслив глава держави. 

Нагадаємо, 16 листопада Україна та Греція підписали домовленість щодо постачання газу. Це важлива частина великого енергетичного пакета на зиму. 

Крім того, Зеленський обговорив президентом Греції енергетичну співпрацю. За словами глави держави, є позитивний результат. 

Володимир Зеленський Китай переговори Греція війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації