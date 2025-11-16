Зустріч Зеленського з президентом парламенту Греції — що обговорили

Нікітас Какламаніс та Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 16 листопада зустрівся з президентом парламенту Греції Нікітасом Какламанісом. Вони поговорили про шляхи до миру та тиск на Росію.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Зустріч Зеленського з президентом парламенту Греції

Зеленський розповів, що поговорив з Какламанісом про шляхи досягнення миру для України та можливий тиск Китаю і США на Росію, аби закінчити війну. За словами президента, сталий мир має базуватися на нормах міжнародного права. Також лідери окремо поговорили про співпрацю на рівні парламентів.

"Дякую Греції, президентові парламенту та всім парламентарям за підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії. Це підтримка різна — і нашої армії, і фінансова, і гуманітарна, — що дуже важливо. Сьогодні в нас новий шлях — майбутнього щодо енергетичної стабільності. Вдячний за всі ці прояви підтримки з боку грецького народу", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, 16 листопада Україна та Греція підписали домовленість щодо постачання газу. Це важлива частина великого енергетичного пакета на зиму.

Крім того, Зеленський обговорив президентом Греції енергетичну співпрацю. За словами глави держави, є позитивний результат.