Встреча Зеленского с президентом парламента Греции — что обсудили

Никитас Какламанис и Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября встретился с президентом парламента Греции Никитасом Какламанисом. Они поговорили о путях к миру и давлении на Россию.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского с президентом парламента Греции

Зеленский рассказал, что поговорил с Какламанисом о путях достижения мира для Украины и возможном давлении Китая и США на Россию, чтобы закончить войну. По словам президента, устойчивый мир должен базироваться на нормах международного права. Также лидеры отдельно поговорили о сотрудничестве на уровне парламентов.

"Спасибо Греции, президенту парламента и всем парламентариям за поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии. Это поддержка разная — и нашей армии, и финансовая, и гуманитарная, — что очень важно. Сегодня у нас новый путь — будущего по энергетической стабильности. Благодарен за все эти проявления поддержки со стороны греческого народа", — подчеркнул глава государства.

Напомним, 16 ноября Украина и Греция подписали договоренность о поставках газа. Это важная часть большого энергетического пакета на зиму.

Кроме того, Зеленский обсудил президентом Греции энергетическое сотрудничество. По словам главы государства, есть положительный результат.