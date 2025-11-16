Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский встретился с президентом парламента Греции — детали

Зеленский встретился с президентом парламента Греции — детали

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 18:21
обновлено: 18:21
Встреча Зеленского с президентом парламента Греции — что обсудили
Никитас Какламанис и Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября встретился с президентом парламента Греции Никитасом Какламанисом. Они поговорили о путях к миру и давлении на Россию.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского с президентом парламента Греции

Зеленский рассказал, что поговорил с Какламанисом о путях достижения мира для Украины и возможном давлении Китая и США на Россию, чтобы закончить войну. По словам президента, устойчивый мир должен базироваться на нормах международного права. Также лидеры отдельно поговорили о сотрудничестве на уровне парламентов.

"Спасибо Греции, президенту парламента и всем парламентариям за поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии. Это поддержка разная — и нашей армии, и финансовая, и гуманитарная, — что очень важно. Сегодня у нас новый путь — будущего по энергетической стабильности. Благодарен за все эти проявления поддержки со стороны греческого народа", — подчеркнул глава государства.

Напомним, 16 ноября Украина и Греция подписали договоренность о поставках газа. Это важная часть большого энергетического пакета на зиму.

Кроме того, Зеленский обсудил президентом Греции энергетическое сотрудничество. По словам главы государства, есть положительный результат.

Владимир Зеленский Китай переговоры Греция война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации