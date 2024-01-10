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Зеленський зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою – основна тема переговорів

10 січня 2024 14:12
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою – основна тема переговорів
Президент України Володимир Зеленський та литовським колегою Гітанасом Науседою. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під час офіційного візиту до Литви президент України Володимир Зеленський провів зустріч із колегою Гітанасом Науседою. У центрі переговорів буде тема успіху України у війні проти Росії.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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"Ми цінуємо вашу особисту підтримку, допомогу вашої команди та всього литовського народу, а також їхнє дружнє ставлення до українців", – наголосив український президент.

Зеленський також виділив значну оборонну, гуманітарну та політичну підтримку, яку надає Литва Україні.

Також Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки Литвою історичного рішення про початок переговорів України про вступ до Європейського Союзу. У рамках зустрічі планується обговорити подальші дії України на шляху євроінтеграції.

Зі свого боку, Гітанас Науседа наголосив, що у центрі уваги переговорів будуть питання, які сприятимуть успіху України у протистоянні з російською агресією.

Обговорення також включатиме координацію оборонної та фінансової допомоги Україні, а також узгодження позицій перед наступним літом 2024 року Самітом НАТО у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський та литовським колегою Гітанасом Науседою
Володимир Зеленський та Гітанас Науседа. Фото: Офіс Президента

Нагадаємо, що сьогодні український президент Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Литви. Він зустрінеться з низкою чиновників Вільнюса та обговорить співпрацю в галузі РЕБ та дронів, ситуацію з безпекою тощо.

 

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