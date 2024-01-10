В сети появились первые кадры визита Зеленского в Литву
Сегодня украинский президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Литву. Он встретится с рядом чиновников Вильнюса и обсудит сотрудничество в области РЭБ и дронов, ситуацию с безопасностью и т.д.
Соответствующее видео визита Владимира Зеленского появилось в соцсетях.
Визит Зеленского в Литву 10 января
Сегодня, 10 января, Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, чтобы встретиться с президентом Литвы, Премьер-министром, Спикером Сеймасом. А также встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.
Ранее он писал, что обсудит с литовскими лидерами безопасность, интеграцию в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов и дальнейшую координацию европейской поддержки.
Кроме того, глава государства рассказал, что впоследствии посетит Эстонию и Латвию.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны обсудили вклад Польши в предоставлении гарантий безопасности Украине.
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