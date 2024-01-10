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У мережі з'явились перші кадри візиту Зеленського до Литви

10 січня 2024 12:01
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У мережі з'явились перші кадри візиту Зеленського до Литви
Володимир Зеленський з візитом у Литві. Фото: скриншот з відео
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Сьогодні український президент Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Литви. Він зустрінеться з низкою урядовців Вільнюса та обговорить співпрацю в галузі РЕБ і дронів, безпекову ситуацію тощо.

Відповідне відео візиту Володимир Зеленського з'явилося у соцмережах.

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Візит Зеленського до Литви 10 січня

Сьогодні, 10 січня, Володимир Зеленський прибув до Вільнюсу, аби зустрітись з президентом Литви, Прем’єр-міністром, Спікером Сеймасу. А також зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади. 

Раніше він писав, що обговорить з литовськими лідерами безпеку, інтеграцію до ЄС та НАТО, співпрацю в галузі РЕБ і дронів та подальшу координацію європейської підтримки.

Крім того, глава держави розповів, що згодом ше відвідає Естонію та Латвію.

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Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Сторони обговорили внесок Польщі у наданні гарантій безпеки Україні. 

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