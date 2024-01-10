Зеленський прибув з візитом до Литви

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прибув до Литви 10 січня. Крім того, він планує відвідати Естонію та Латвію

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

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Візит Зеленського до Литви

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні прибув до столиці Литви Вільнюса. За його словами, його очікують переговори з президентом Литви, Прем’єр-міністром, Спікером Сеймасу. А також зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Він додав, що лідери обговорять безпеку, інтеграцію до ЄС та НАТО, співпрацю в галузі РЕБ і дронів та подальшу координацію європейської підтримки.

"І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення", — йдеться у повідомленні.

Крім того, глава держави розповів, що згодом ше відвідає Естонію та Латвію.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Сторони обговорили внесок Польщі у наданні гарантій безпеки Україні.