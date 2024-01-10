Зеленский прибыл с визитом в Литву

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву 10 января. Кроме того, он планирует посетить Эстонию и Латвию.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

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Владимир Зеленский рассказал, что сегодня прибыл в столицу Литвы Вильнюса. По его словам, его ждут переговоры с президентом Литвы, Премьер-министром, Спикером Сеймасом. А также встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

Он добавил, что лидеры обсудят безопасность, интеграцию в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов и дальнейшую координацию европейской поддержки.

"И конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны, особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения", — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства рассказал, что впоследствии посетит Эстонию и Латвию.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны обсудили вклад Польши в предоставлении гарантий безопасности Украине.