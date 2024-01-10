Зеленский встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой — основная тема переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский и литовским коллегой Гитанасом Науседой. Фото: Офис Президента

Во время официального визита в Литву, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с коллегой Гитанасом Науседой. В центре переговоров будет тема успеха Украины в войне против России.

Об этом сообщает Офис Президента.

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"Мы ценим вашу личную поддержку, помощь вашей команды и всего литовского народа, а также их дружественное отношение к украинцам", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский также выделил значимую оборонительную, гуманитарную и политическую поддержку, оказываемую Литвой Украине.

Также Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки Литвой исторического решения о начале переговоров Украины о вступлении в Европейский Союз. В рамках встречи планируется обсудить дальнейшие действия Украины на пути к евроинтеграции.

Со своей стороны, Гитанас Науседа подчеркнул, что в центре внимания переговоров будут вопросы, способствующие успеху Украины в противостоянии с российской агрессией.

Обсуждение будет также включать координацию оборонительной и финансовой помощи Украине, а также согласование позиций перед предстоящим летом 2024 года Саммитом НАТО в Вашингтоне.

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа. Фото: Офис Президента

Напомним, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Литву. Он встретится с рядом чиновников Вильнюса и обсудит сотрудничество в области РЭБ и дронов, ситуацию с безопасностью и т.д.