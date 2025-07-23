Володимир Зеленський поговорив з очільником МЗС Ізраїлю

Володимир Зеленський та Ґідеон Саар. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 23 липня зустрівся з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром. Він прибув до Києва з робочим візитом.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Зеленський розповів, що під час зустрічі говорили про економічну та оборонну співпрацю, посилення української ППО та можливості для спільного виробництва зброї.

Президент подякував Ізраїлю за рішення виділити допомогу у сфері забезпечення систем водопостачання південних регіонів і наголосив, що для України це дуже важливо.

"Сподіваємося й на підтримку зусиль щодо гуманітарного розмінування забруднених територій. Обговорили це під час зустрічі. Дякую за готовність допомагати. Дякую за візит. Це сигнал підтримки нашої країни, особливо під час війни, у важкий час", — зазначив глава держави.

Водночас Саар наголосив, що приїхав в Україну, аби зміцнити відносини у всіх напрямках, адже наша країна друг для Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував новий етап допомоги НАТО. Йдеться не лише про посилення технічного забезпечення.

Крім того, президент заявив, що Україна може озброїти Африку і знищити вплив РФ. Після закінчення війни українська оборона може працювати на країну.