Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з очільником МЗС Ізраїлю — відео

Зеленський зустрівся з очільником МЗС Ізраїлю — відео

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 21:06
Володимир Зеленський поговорив з очільником МЗС Ізраїлю
Володимир Зеленський та Ґідеон Саар. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 23 липня зустрівся з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром. Він прибув до Києва з робочим візитом.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Про що домовився Зеленський з очільником МЗС Ізраїлю

Зеленський розповів, що під час зустрічі говорили про економічну та оборонну співпрацю, посилення української ППО та можливості для спільного виробництва зброї. 

Президент подякував Ізраїлю за рішення виділити допомогу у сфері забезпечення систем водопостачання південних регіонів і наголосив, що для України це дуже важливо. 

"Сподіваємося й на підтримку зусиль щодо гуманітарного розмінування забруднених територій. Обговорили це під час зустрічі. Дякую за готовність допомагати. Дякую за візит. Це сигнал підтримки нашої країни, особливо під час війни, у важкий час", — зазначив глава держави.

Водночас Саар наголосив, що приїхав в Україну, аби зміцнити відносини у всіх напрямках, адже наша країна друг для Ізраїлю. 

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував новий етап допомоги НАТО. Йдеться не лише про посилення технічного забезпечення.

Крім того, президент заявив, що Україна може озброїти Африку і знищити вплив РФ. Після закінчення війни українська оборона може працювати на країну. 

Володимир Зеленський Ізраїль переговори ППО війна в Україні візит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації