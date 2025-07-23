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Зеленский встретился с главой МИД Израиля — видео

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 21:06
Владимир Зеленский поговорил с главой МИД Израиля
Владимир Зеленский и Гидеон Саар. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля встретился с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Он прибыл в Киев с рабочим визитом.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Зеленский рассказал, что во время встречи говорили об экономическом и оборонном сотрудничестве, усилении украинской ПВО и возможности для совместного производства оружия.

Президент поблагодарил Израиль за решение выделить помощь в сфере обеспечения систем водоснабжения южных регионов и подчеркнул, что для Украины это очень важно.

"Надеемся и на поддержку усилий по гуманитарному разминированию загрязненных территорий. Обсудили это во время встречи. Спасибо за готовность помогать. Спасибо за визит. Это сигнал поддержки нашей страны, особенно во время войны, в трудное время", — отметил глава государства.

В то же время Саар подчеркнул, что приехал в Украину, чтобы укрепить отношения во всех направлениях, ведь наша страна друг для Израиля.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал новый этап помощи НАТО. Речь идет не только об усилении технического обеспечения.

Кроме того, президент заявил, что Украина может вооружить Африку и уничтожить влияние РФ. После окончания войны украинская оборона может работать на страну.

Владимир Зеленский Израиль переговоры ПВО война в Украине визит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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