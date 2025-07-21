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Головна Новини дня Україна може озброїти Африку і знищити вплив РФ, — Зеленський

Україна може озброїти Африку і знищити вплив РФ, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 23:41
Зеленський заявив, що Україна після війни може озброїти Африку, щоб зменшити вплив на цей регіон з боку РФ
Президент України Володимир Зеленський та голова МЗС України Андрій Сибіга

Після війни з Росією Україні треба звернути особливу увагу на військовий ринок Африки. Український ВПК здатен надати всі необхідні сучасні засоби оборони для цього континенту.

Про це на нараді представників дипустанов України заявив президент Володимир Зеленський, передають Новини.LIVE.

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Чому Африка важлива для України

Зеленський підкреслив, що важливим економічним впливом для зміцнення двосторонніх відносин може стати будівництво зернових хабів. Це тільки один з елементів того, що може впливати на українські відносини з Африканським континентом. 

Також, за словами Зеленського, важливий й безпековий сегмент. Після закінчення війни українська оборона може працювати на Африку і таким чином через конкуренцію та інший тиск замістити російський вплив.

"Ми не хочемо впливати. Ми не хочемо обирати лідерів Африки, як це робить Росія. Ми хочемо бути партнерами. Ми хочемо, щоб вони обрали економіку і безпеку. Це те, що ми можемо дати Африці. Тому з ними треба працювати", — зазначив президент України. 

Володимир Зеленський вважає, що більшість впливових великих країн Африки вже не вірять Путіну. І це також завдяки зустрічам з українськими дипломатами й конкретним результатам. 

Раніше ми повідомляли, що завдяки спеціальній програмі Defence City Україна може захопити велику частку світового ринку зброї. Такий законопроєкт вже готується у Верховній Раді.

Також стало відомо, що Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили спільне виробництво зброї та посилення української ППО. 

Володимир Зеленський зброя Африка оборонна сфера дипломатія ВПК
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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