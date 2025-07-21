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Главная Новости дня Украина может вооружить Африку и убрать влияние РФ, — Зеленский

Украина может вооружить Африку и убрать влияние РФ, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 23:41
Зеленский заявил, что Украина после войны может вооружить Африку, чтобы уменьшить влияние на этот регион со стороны РФ
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Украины Андрей Сибига и глава МИД Украины Андрей Сибига

После войны с Россией Украине надо обратить особое внимание на военный рынок Африки. Украинский ВПК способен предоставить все необходимые современные средства обороны для этого континента.

Об этом на совещании представителей дипучреждений Украины заявил президент Владимир Зеленский, передают Новини.LIVE.

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Зеленский подчеркнул, что важным экономическим влиянием для укрепления двусторонних отношений может стать строительство зерновых хабов. Это только один из элементов того, что может влиять на украинские отношения с Африканским континентом.

Также, по словам Зеленского, важен и сегмент безопасности. После окончания войны украинская оборона может работать на Африку и таким образом через конкуренцию и другое давление заместить российское влияние.

"Мы не хотим влиять. Мы не хотим выбирать лидеров Африки, как это делает Россия. Мы хотим быть партнерами. Мы хотим, чтобы они выбрали экономику и безопасность. Это то, что мы можем дать Африке. Поэтому с ними надо работать", — отметил президент Украины.

Владимир Зеленский считает, что большинство влиятельных крупных стран Африки уже не верят Путину. И это также благодаря встречам с украинскими дипломатами и конкретным результатам.

Ранее мы сообщали, что благодаря специальной программе Defence City Украина может захватить большую долю мирового рынка оружия. Такой законопроект уже готовится в Верховной Раде.

Также стало известно, что Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили совместное производство оружия и усиление украинской ПВО.

Владимир Зеленский оружие Африка оборонная сфера дипломатия ВПК
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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