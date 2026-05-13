Зеленський зустрівся з Навроцьким та підписав Drone Deal з Литвою

Кароль Навроцький та Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Наусєда підписали двосторонню угоду у форматі Drone Deal. Під час зустрічі лідери приділили головну увагу оборонній співпраці. Також глава держави вперше зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким з початку його каденції.

Угода Drone Deal

Зеленський розповів, що головну увагу під час переговорів приділили оборонній співпраці між Україною та Литвою. Президент наголосив, що угода побудована на принципі взаємності та має посилити обороноздатність обох держав.

"Ми підтримуємо наших партнерів, які реально та відчутно підтримують наш захист", — зазначив глава держави.

Також Зеленський повідомив, що українська військова експертна команда працюватиме в Литві для створення необхідних безпекових спроможностей. Йдеться насамперед про захист від сучасних загроз та посилення безпеки не лише двох країн, а й усього регіону.

Президент підкреслив, що Україна та Литва мають спільні виклики, тому реагувати на них потрібно разом.

"Цінуємо принципову підтримку з боку Литви та готовність зміцнювати оборону й робити її реально спроможною реагувати на будь-які російські атаки", — наголосив Зеленський.

Зустріч Зеленського з Навроцьким

На полях саміту Бухарестської дев'ятки Зеленський обговорив з президентом Польщі Каролем Навроцьким двосторонні відносини між країнами. Український лідер наголосив, що вони мають бути "сильними й добросусідськими".

"Обговорили наші потенційні контакти на найближчий час. Я поінформував і про нашу дипломатичну роботу. У всіх зусиллях важлива єдність між Європою та США. Вдячні Польщі, польському народові за всю підтримку за час повномасштабної російської агресії. Пан Президент підтвердив, що підтримка України триватиме. Цінуємо це і наш конструктивний діалог", — зазначив глава держави.

Переговори з президентом Латвії

"Зустрівся з Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Передусім наша увага — безпековій співпраці. Розраховуємо підписати угоду з Латвією у форматі Drone Deal для побудови багаторівневої системи захисту неба від різних типів загроз. Запропонував пану Президенту таку співпрацю", — повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна відправить до Латвії своїх експертів для обміну досвідом та безпосередньої допомоги в захисті повітряного простору.

Також лідери поговорили про безпекову ситуацію в регіоні загалом. Зеденський нагадав, що першопричина всіх викликів і загроз — це Росія та її агресія.

"Окрема увага — дипломатичній роботі та європейській інтеграції України. Важливо якнайшвидше відкрити всі переговорні кластери, і зараз для цього є хороші можливості. Латвія послідовно підтримує нас у цьому питанні, і я вдячний за це", — підсумував український лідер.

Україна та Фінляндія готують Drone Deal

За словами Зеленського, сьогодні він також зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом, обговорив з ним дипломатичні зусилля для закінчення війни та роль Європи в цьому процесі. Глава держави наголосив, що трансатлантична єдність на шляху до миру є необхідною.

"Ми скоординували позиції щодо подальших кроків. Важливо, що під час наших зустрічей партнери відзначають, що Україна зараз у найсильнішій позиції на полі бою за останній рік і стала надійним контрибутором безпеки для Європи та інших регіонів. Наші команди вже працюють над підготовкою Drone Deal, і ми розраховуємо на оперативний результат", — поділився результатами зустрічі президент.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні Володимир Зеленський прибув до Румунії на саміт "Бухарестської дев'ятки". На полях цього міжнародного заходу вже заплановано проведення низки важливих переговорів.

Під час саміту президент заявив, що очікує пакет допомоги від Європи на 90 млрд вже в червні. За його словами, єдине, що стримує Росію — українська оборона.