Зеленский встретился с Навроцким и подписал соглашение о дронах с Литвой

Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа подписали двустороннее соглашение в формате Drone Deal. Во время встречи лидеры уделили главное внимание оборонному сотрудничеству. Кроме того, глава государства впервые встретился с президентом Польши Каролем Навроцким с начала его пребывания в должности.

со ссылкой на Владимира Зеленского.

Соглашение Drone Deal

Зеленский рассказал, что главное внимание во время переговоров уделили оборонному сотрудничеству между Украиной и Литвой. Президент подчеркнул, что соглашение построено на принципе взаимности и должно усилить обороноспособность обоих государств.

"Мы поддерживаем наших партнеров, которые реально и ощутимо поддерживают нашу защиту", — отметил глава государства.

Также Зеленский сообщил, что украинская военная экспертная команда будет работать в Литве для создания необходимых возможностей безопасности. Речь идет прежде всего о защите от современных угроз и усилении безопасности не только двух стран, но и всего региона.

Президент подчеркнул, что Украина и Литва имеют общие вызовы, поэтому реагировать на них нужно вместе.

"Ценим принципиальную поддержку со стороны Литвы и готовность укреплять оборону и делать ее реально способной реагировать на любые российские атаки", — подчеркнул Зеленский.

Встреча Зеленского с Навроцким

На полях саммита Бухарестской девятки Зеленский обсудил с президентом Польши Каролем Навроцким двусторонние отношения между странами. Украинский лидер подчеркнул, что они должны быть "сильными и добрососедскими".

"Обсудили наши потенциальные контакты на ближайшее время. Я проинформировал и о нашей дипломатической работе. Во всех усилиях важно единство между Европой и США. Благодарны Польше, польскому народу за всю поддержку за время полномасштабной российской агрессии. Господин Президент подтвердил, что поддержка Украины будет продолжаться. Ценим это и наш конструктивный диалог", — отметил глава государства.

Переговоры с президентом Латвии

"Встретился с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Прежде всего наше внимание — сотрудничеству в сфере безопасности. Рассчитываем подписать соглашение с Латвией в формате Drone Deal для построения многоуровневой системы защиты неба от различных типов угроз. Предложил господину Президенту такое сотрудничество", — сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, Украина отправит в Латвию своих экспертов для обмена опытом и непосредственной помощи в защите воздушного пространства.

Также лидеры поговорили о ситуации с безопасностью в регионе в целом. Зеденский напомнил, что первопричина всех вызовов и угроз — это Россия и ее агрессия.

"Отдельное внимание — дипломатической работе и европейской интеграции Украины. Важно как можно быстрее открыть все переговорные кластеры, и сейчас для этого есть хорошие возможности. Латвия последовательно поддерживает нас в этом вопросе, и я благодарен за это", — подытожил украинский лидер.

Украина и Финляндия готовят Drone Deal

По словам Зеленского, сегодня он также встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом, обсудил с ним дипломатические усилия для окончания войны и роль Европы в этом процессе. Глава государства подчеркнул, что трансатлантическое единство на пути к миру является необходимым.

"Мы скоординировали позиции относительно дальнейших шагов. Важно, что во время наших встреч партнеры отмечают, что Украина сейчас в сильнейшей позиции на поле боя за последний год и стала надежным контрибутором безопасности для Европы и других регионов. Наши команды уже работают над подготовкой Drone Deal, и мы рассчитываем на оперативный результат", — поделился результатами встречи президент.

Как писали Новини.LIVE, сегодня Владимир Зеленский прибыл в Румынию на саммит "Бухарестской девятки". На полях этого международного мероприятия уже запланировано проведение ряда важных переговоров.

Во время саммита президент заявил, что ожидает пакет помощи от Европы на 90 млрд уже в июне. По его словам, единственное, что сдерживает Россию — украинская оборона.