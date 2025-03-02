Саміт в Лондоні 2 березня — Зеленський зустрівся з Мелоні

Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні в рамках саміті європейських лідерів у Лондоні 2 березня. Сторони поговорили про спільний план щодо закінчення війни.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

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Зеленський розповів, що зустрівся з Мелоні задля напрацювання спільного плану дій щодо закінчення війни справедливим та стійким миром.

За словами президента, ніхто, окрім Путіна, не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни. Глава держави наголосив, що важливо зберігати єдність довкола України і посилювати позиції нашої держави у взаємодії з союзниками — країнами Європи та США.

"Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки. Дякую Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 2 березня український президент прибув на саміт європейських лідерів щодо України.

Також участь в зустрічі візьме посол у Великій Британії Валерій Залужний.