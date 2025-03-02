Саммит в Лондоне 2 марта — Зеленский встретился с Мелони

Зеленский встретился с Мелони — детали разговора
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони в рамках саммита европейских лидеров в Лондоне 2 марта. Стороны поговорили о совместном плане по окончанию войны.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.
Встреча Зеленского и Мелони 2 марта
Зеленский рассказал, что встретился с Мелони для наработки совместного плана действий по окончанию войны справедливым и устойчивым миром.
По словам президента, никто, кроме Путина, не заинтересован в продолжении и быстром возвращении войны. Глава государства подчеркнул, что важно сохранять единство вокруг Украины и усиливать позиции нашего государства во взаимодействии с союзниками — странами Европы и США.
"Украине нужен мир, подкрепленный надежными гарантиями безопасности. Спасибо Италии за постоянную поддержку и партнерство в приближении мира в Украине", — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, 2 марта украинский президент прибыл на саммит европейских лидеров по Украине.
Также участие во встрече примет посол в Великобритании Валерий Залужный.
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