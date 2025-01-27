Зустріч Зеленського та Макрона у Польщі 27 січня — про що йшлося

Лідер Франції Емманюель Макрон та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

В Польщі у понеділок, 27 січня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Франції Емманюелем Макроном. Співрозмовники обговорили війну та гарантії безпеки.

Відео зустрічі глава держави опублікував у Facebook.

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Деталі розмови Зеленського з Макроном

Зеленський розповів, що подякував Макрону за підтримку України та військову допомогу. З початку повномасштабного російського вторгнення Франція надала оборонну підтримку на 6 млрд євро.

"Дякую Франції за постійну та незмінну підтримку України на шляху до справедливого й тривалого миру. Окрему увагу приділили безпековій співпраці й можливим форматам гарантій безпеки для України та всієї Європи", — сказав Президент.

Глава держави додав, що Україна розраховує на підтримку Франції в переговорному процесі для вступу в ЄС.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Також ми повідомляли, що під час візиту до Польщі 27 січня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Крім того, глава держави також зустрівся з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею.