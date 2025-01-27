Встреча Зеленского и Макрона в Польше 27 января — о чем шла речь

Лидер Франции Эмманюэль Макрон и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В Польше в понедельник, 27 января, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Собеседники обсудили войну и гарантии безопасности.

Видео встречи глава государства опубликовал в Facebook.

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Зеленский рассказал, что поблагодарил Макрона за поддержку Украины и военную помощь. С начала полномасштабного российского вторжения Франция предоставила оборонную поддержку на 6 млрд евро.

"Спасибо Франции за постоянную и неизменную поддержку Украины на пути к справедливому и прочному миру. Отдельное внимание уделили сотрудничеству в сфере безопасности и возможным форматам гарантий безопасности для Украины и всей Европы", — сказал Президент.

Глава государства добавил, что Украина рассчитывает на поддержку Франции в переговорном процессе для вступления в ЕС.

Сообщение Зеленского в Facebook

Также мы сообщали, что во время визита в Польшу 27 января Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Кроме того, глава государства также встретился с маршалком Сейма Польши Шимоном Головней.