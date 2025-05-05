Зеленський зустрівся з головою Сенату Чехії — обговорили мир і ЄС

Президент Сенату парламенту Чехії Мілош Вистрчіл та український лідер Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Український лідер Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Сенату парламенту Чехії Мілошем Вистрчілом, а також з його заступниками та головами комітетів. Зокрема, сторони говорили про сталий мир.

Про це глава держави повідомив у Telegram у понеділок, 5 травня.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Президентом Сенату парламенту Чехії Мілошем Вистрчілом

Зеленський подякував за підтримку євроінтеграції України. За його словами, країна готова до відкриття перших ереговорних кластерів у межах перемовин про вступ до Європейського Союзу.

"Ми сподіваємося, що єдність і рішучість країн ЄС дадуть змогу зробити це якомога швидше", — наголосив глава держави.

Сторони говорили про сталий мир, необхідність повного й безумовного припинення вогню на 30 днів та додаткового тиску на Росію, поки не розпочнеться справжня тиша. Зеленський зазначив, що Україна розраховує на підтримку Чехії.

"Дякую Сенату за ухвалення дев’яти резолюцій на підтримку України та внесок у просування міжнародної Кримської платформи", — додав він.

Нагадаємо, 5 травня Зеленський провів зустріч з премʼєром Чехії Петром Фіалою та розповів йому про ситуацію на фронті.

Крім того, він зустрівся з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою-Адамовою та заступниками голови Палати депутатів.