Зеленский встретился с главой Сената Чехии — обсудили мир и ЕС

Президент Сената парламента Чехии Милош Вистрчил и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Сената парламента Чехии Милошем Вистрчилом, а также с его заместителями и председателями комитетов. В частности, стороны говорили об устойчивом мире.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 5 мая.

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Зеленский поблагодарил за поддержку евроинтеграции Украины. По его словам, страна готова к открытию первых переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз.

"Мы надеемся, что единство и решимость стран ЕС позволят сделать это как можно скорее", — подчеркнул глава государства.

Стороны говорили об устойчивом мире, необходимости полного и безусловного прекращения огня на 30 дней и дополнительного давления на Россию, пока не начнется настоящая тишина. Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на поддержку Чехии.

"Спасибо Сенату за принятие девяти резолюций в поддержку Украины и вклад в продвижение международной Крымской платформы", — добавил он.

Напомним, 5 мая Зеленский провел встречу с премьером Чехии Петром Фиалой и рассказал ему о ситуации на фронте.

Кроме того, он встретился с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой и заместителями председателя Палаты депутатов.