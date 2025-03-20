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Зеленський зустрівся з Кронпринцем та Кронприцнесою Норвегії

20 березня 2025 22:10
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський зустрівся з Кронпринцом та Кронпринцесою Норвегії — що обговорили
Зустріч Володимира Зеленського з Кронпринцесою та Кронпринцем Норвегії. Фото: x.com/ZelenskyyUa
Аркадій Пастула - Редактор

Кронпринц-Регент Норвегії Гокон та Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт провели аудієнцію з українським лідером Володимиром Зеленським у четвер, 20 березня. Зокрема, сторони говорили про посилення культурних звʼязків між країнами.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X.

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Зеленський розповів, що говорили про подальшу підтримку гуманітарної програми Grain from Ukraine.

"Ми всі в Україні дуже цінуємо оборонну й гуманітарну підтримку з боку Норвегії та зусилля цієї країни в розробці європейського плану досягнення справедливого миру й надійних гарантій безпеки", — додав він.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський на саміті ЄС заявив, що Україні потрібні кошти на артилерійські снаряди.

Також Зеленський відреагував на вимогу Росії щодо нейтралітету України, підкресливши, що ніколи не заявляв про готовність до таких обговорень.

Володимир Зеленський Норвегія Україна гуманітарна допомога президент
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