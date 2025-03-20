Зеленський зустрівся з Кронпринцом та Кронпринцесою Норвегії — що обговорили

Зустріч Володимира Зеленського з Кронпринцесою та Кронпринцем Норвегії. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Кронпринц-Регент Норвегії Гокон та Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт провели аудієнцію з українським лідером Володимиром Зеленським у четвер, 20 березня. Зокрема, сторони говорили про посилення культурних звʼязків між країнами.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X.

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Зеленський розповів, що говорили про подальшу підтримку гуманітарної програми Grain from Ukraine.

"Ми всі в Україні дуже цінуємо оборонну й гуманітарну підтримку з боку Норвегії та зусилля цієї країни в розробці європейського плану досягнення справедливого миру й надійних гарантій безпеки", — додав він.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський на саміті ЄС заявив, що Україні потрібні кошти на артилерійські снаряди.

Також Зеленський відреагував на вимогу Росії щодо нейтралітету України, підкресливши, що ніколи не заявляв про готовність до таких обговорень.