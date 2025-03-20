Зеленский встретился с Кронпринцем и Кронпринцессой Норвегии — что обсудили

Встреча Владимира Зеленского с Кронпринцессой и Кронпринцем Норвегии. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Кронпринц-Регент Норвегии Гокон и Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит провели аудиенцию с украинским лидером Владимиром Зеленским в четверг, 20 марта. В частности, стороны говорили об усилении культурных связей между странами.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X.

Читайте также:

Встреча Зеленского с Кронпринцессой и Кронпринцем Норвегии

Зеленский рассказал, что говорили о дальнейшей поддержке гуманитарной программы Grain from Ukraine.

"Мы все в Украине очень ценим оборонную и гуманитарную поддержку со стороны Норвегии и усилия этой страны в разработке европейского плана достижения справедливого мира и надежных гарантий безопасности", — добавил он.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский на саммите ЕС заявил, что Украине нужны средства на артиллерийские снаряды.

Также Зеленский отреагировал на требование России относительно нейтралитета Украины, подчеркнув, что никогда не заявлял о готовности к таким обсуждениям.