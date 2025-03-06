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Зеленський зустрівся з королем Бельгії — про що говорили

6 березня 2025 22:36
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Зеленський провів переговори з королем Бельгії Філіпом — деталі зустрічі
Президент України Володимир Зеленський та король Бельгії Філіп. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У четвер, 6 березня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом. Говорили про закінчення війни.

Про деталі зустрічі глава держави розповів у своєму дописі в Facebook.

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Деталі зустрічі

За словами Зеленського, з королем Філіпом він говорив про закінчення війни в Україні.

"Обговорили участь Бельгії в підготовці перших кроків до закінчення війни. Розраховую на сприяння Його Величності в поверненні незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей", — йдеться у повідомленні.

Президент також подякував Бельгії за підтримку України у війні та позицію щодо миру.

"Дякую Бельгії за підтримку протягом трьох років повномасштабної російської агресії та позицію щодо досягнення справедливого й тривалого миру в Україні", — підсумував Зеленський.

Зеленський поговорив з королем Бельгії
Повідомлення Зеленського у Facebook

Також ми писали, що 6 березня під час робочої поїздки до Брюсселю Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Франції Емманюелем Макроном.  Крім того, глава держави переговорив з новим канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

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