Зеленський провів переговори з королем Бельгії Філіпом — деталі зустрічі

Президент України Володимир Зеленський та король Бельгії Філіп. Фото: ОП

У четвер, 6 березня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом. Говорили про закінчення війни.

Про деталі зустрічі глава держави розповів у своєму дописі в Facebook.

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Деталі зустрічі

За словами Зеленського, з королем Філіпом він говорив про закінчення війни в Україні.

"Обговорили участь Бельгії в підготовці перших кроків до закінчення війни. Розраховую на сприяння Його Величності в поверненні незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей", — йдеться у повідомленні.

Президент також подякував Бельгії за підтримку України у війні та позицію щодо миру.

"Дякую Бельгії за підтримку протягом трьох років повномасштабної російської агресії та позицію щодо досягнення справедливого й тривалого миру в Україні", — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Також ми писали, що 6 березня під час робочої поїздки до Брюсселю Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Франції Емманюелем Макроном. Крім того, глава держави переговорив з новим канцлером Австрії Крістіаном Штокером.