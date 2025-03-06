Зеленский провел переговоры с королем Бельгии Филиппом — детали встречи

Президент Украины Владимир Зеленский и король Бельгии Филипп. Фото: ОП

В четверг, 6 марта, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Бельгии Филиппом. Говорили об окончании войны.

О деталях встречи глава государства рассказал в своем сообщении в Facebook.

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Детали встречи

По словам Зеленского, с королем Филиппом он говорил об окончании войны в Украине.

"Обсудили участие Бельгии в подготовке первых шагов к окончанию войны. Рассчитываю на содействие Его Величества в возвращении незаконно депортированных и перемещенных Россией украинских детей", — говорится в сообщении.

Президент также поблагодарил Бельгию за поддержку Украины в войне и позицию относительно мира.

"Спасибо Бельгии за поддержку в течение трех лет полномасштабной российской агрессии и позицию по достижению справедливого и длительного мира в Украине", — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Facebook

Также мы писали, что 6 марта во время рабочей поездки в Брюссель Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, глава государства переговорил с новым канцлером Австрии Кристианом Штокером.