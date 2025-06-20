Зеленський обговорив з ВПП ООН підтримку дітей і шкіл в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівницею Всесвітньої продовольчої програми ООН Сінді Маккейн. Він подякував їй за послідовну підтримку українського народу з боку організації.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Очільник держави також згадав покійного сенатора США Джона Маккейна, чоловіка пані Сінді, який у свій час часто відвідував Україну та публічно висловлював підтримку.

За словами Зеленського, на зустрічі йшлося про подальшу співпрацю між Україною та ВПП ООН, зокрема у сфері захисту дітей та підтримки освітньої інфраструктури.

Президент зазначив, що важливо, аби основний обсяг допомоги йшов саме на проєкти, спрямовані на забезпечення безпеки.

"Важливо було почути, що підтримка з боку ВПП ООН продовжиться. Працюємо, щоб левова її частка йшла саме для наших дітей: на укриття, харчування та автобуси для шкіл. Наша спільна мета – щоб якомога більше сімей могли залишатися в Україні та бачили тут своє майбутнє", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вчора, 19 червня, Володимир Зеленський також зустрівся з Президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард.

А напередодні саміту в Гаазі Зеленський поговорив з генсеком НАТО Марком Рютте прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.