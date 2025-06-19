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Зеленський обговорив з Лагард заморожені активи РФ

19 червня 2025 19:01
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський і Лагард обговорили використання заморожених активів РФ
Володимир Зеленський та Крістін Лагард. Фото: ОП
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 19 червня, зустрівся з Президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард. Зокрема, сторони обговорили перспективи для використання заморожених активів Росії для потреб країни.

Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 19 червня.

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Зустріч Зеленського з Лагард

Глава держави подякував Лагард за приїзд та бюджетну підтримку. За його словами, важливо, аби допомога продовжувалася та давала українцям нормальність життя, де це можливо.

Сторони обговорили:

  • перспективи використання заморожених російських активів для потреб України;
  • макрофінансову стабільність;
  • роботу з партнерами;
  • євроінтеграцію.

"Подякував за надання кредиту в межах ініціативи ERA від "Великої сімки" на суму 50 млрд дол. цього року. Робимо нашу координацію з європейськими інституціями ще тіснішою", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 19 червня глава держави провів нараду щодо санкційної політики та спільних із партнерами санкційних та інших обмежувальних заходів проти Росії. 

Також Зеленський разом з керівником ОП Андрієм Єрмаком зустрілися із генсеком НАТО Марком Рютте.

Володимир Зеленський війна Україна банки активи Росія
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