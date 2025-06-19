Зеленский и Лагард обсудили использование замороженных активов РФ

Зеленский обсудил с Лагард замороженные активы РФ
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 19 июня, встретился с Президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард. В частности, стороны обсудили перспективы для использования замороженных активов России для нужд страны.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 19 июня.
Встреча Зеленского с Лагард
Глава государства поблагодарил Лагард за приезд и бюджетную поддержку. По его словам, важно, чтобы помощь продолжалась и давала украинцам нормальность жизни, где это возможно.
Стороны обсудили:
- перспективы использования замороженных российских активов для нужд Украины;
- макрофинансовую стабильность;
- работу с партнерами;
- евроинтеграцию.
"Поблагодарил за предоставление кредита в рамках инициативы ERA от "Большой семерки" на сумму 50 млрд долл. в этом году. Делаем нашу координацию с европейскими институтами еще более тесной", — добавил Зеленский.
Напомним, 19 июня глава государства провел совещание по санкционной политике и совместных с партнерами санкционных и других ограничительных мер против России.
Также Зеленский вместе с руководителем ОП Андреем Ермаком встретились с генсеком НАТО Марком Рютте.
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