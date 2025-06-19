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Зеленский обсудил с Лагард замороженные активы РФ

19 июня 2025 19:01
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский и Лагард обсудили использование замороженных активов РФ
Владимир Зеленский и Кристин Лагард. Фото: ОП
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 19 июня, встретился с Президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард. В частности, стороны обсудили перспективы для использования замороженных активов России для нужд страны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 19 июня.

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Глава государства поблагодарил Лагард за приезд и бюджетную поддержку. По его словам, важно, чтобы помощь продолжалась и давала украинцам нормальность жизни, где это возможно.

Стороны обсудили:

  • перспективы использования замороженных российских активов для нужд Украины;
  • макрофинансовую стабильность;
  • работу с партнерами;
  • евроинтеграцию.

"Поблагодарил за предоставление кредита в рамках инициативы ERA от "Большой семерки" на сумму 50 млрд долл. в этом году. Делаем нашу координацию с европейскими институтами еще более тесной", — добавил Зеленский.

Напомним, 19 июня глава государства провел совещание по санкционной политике и совместных с партнерами санкционных и других ограничительных мер против России.

Также Зеленский вместе с руководителем ОП Андреем Ермаком встретились с генсеком НАТО Марком Рютте.

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