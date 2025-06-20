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Главная Новости дня Зеленский встретился с руководителем ВПП ООН Синди Маккейн

Зеленский встретился с руководителем ВПП ООН Синди Маккейн

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Дата публикации 20 июня 2025 13:00
Зеленский обсудил с ВПП ООН поддержку детей и школ в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Lisa Leutner
Ключові моменти Зеленский встретился с Синди Маккейн

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителем Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн. Он поблагодарил ее за последовательную поддержку украинского народа со стороны организации.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Зеленский встретился с Синди Маккейн

Глава государства также вспомнил покойного сенатора США Джона Маккейна, мужа госпожи Синди, который в свое время часто посещал Украину и публично выражал поддержку.

По словам Зеленского, на встрече речь шла о дальнейшем сотрудничестве между Украиной и ВПП ООН, в частности в сфере защиты детей и поддержки образовательной инфраструктуры.

Президент отметил, что важно, чтобы основной объем помощи шел именно на проекты, направленные на обеспечение безопасности.

"Важно было услышать, что поддержка со стороны ВПП ООН продолжится. Работаем, чтобы львиная ее доля шла именно для наших детей: на укрытие, питание и автобусы для школ. Наша общая цель — чтобы как можно больше семей могли оставаться в Украине и видели здесь свое будущее", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, вчера, 19 июня, Владимир Зеленский также встретился с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард.

А накануне саммита в Гааге Зеленский поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Владимир Зеленский ВВП ООН встреча Синди Маккейн
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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