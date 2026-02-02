Зустріч Зеленського з головою ОБСЄ — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський 2 лютого зустрівся з діючим головою ОБСЄ, віцепрезидентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом і Генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу. Вони поговорили про останні атаки Росії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Зустріч Зеленського з головою ОБСЄ

Під час цієї зустрічі Зеленський поінформував про масовані атаки Росії проти наших людей. Крім того, сторони обговорили дипломатію та очікування від тристоронніх зустрічей делегацій цього тижня.

За словами президента, торкнулися також можливих форматів співпраці між Україною та ОБСЄ. Глава держави запросив ОБСЄ приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"Дякую Швейцарії за підтримку України та за пріоритет справедливого миру для України під час швейцарського головування в ОБСЄ", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський поговорив з фон дер Ляєн про енергетичну підтримку. Найближчим часом будуть чергові постачання генераторів та додаткового енергетичного обладнання.

Крім того, сьогодні президент зустрівся з українською делегацією перед переговорами. Зустрічі відбудуться уже в середу й четвер цього тижня.