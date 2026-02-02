Встреча Зеленского с главой ОБСЕ — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля встретился с действующим главой ОБСЕ, вице-президентом Швейцарии Игнацио Кассисом и Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Они поговорили о последних атаках России.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского с главой ОБСЕ

Во время этой встречи Зеленский проинформировал о массированных атаках России против наших людей. Кроме того, стороны обсудили дипломатию и ожидания от трехсторонних встреч делегаций на этой неделе.

По словам президента, коснулись также возможных форматов сотрудничества между Украиной и ОБСЕ. Глава государства пригласил ОБСЕ присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

"Спасибо Швейцарии за поддержку Украины и за приоритет справедливого мира для Украины во время швейцарского председательства в ОБСЕ", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 2 февраля Зеленский поговорил с фон дер Ляйен об энергетической поддержке. В ближайшее время будут очередные поставки генераторов и дополнительного энергетического оборудования.

Кроме того, сегодня президент встретился с украинской делегацией перед переговорами. Встречи состоятся уже в среду и четверг на этой неделе.