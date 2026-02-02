Зеленский говорил с фон дер Ляйен 2 февраля — главные темы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они поговорили об энергетической поддержке нашего государства.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского с фон дер Ляйен 2 февраля

Зеленский рассказал, что Евросоюз очень помогает Украине, в частности в вопросе энергетики. Так, в ближайшее время будут очередные поставки генераторов и дополнительного энергетического оборудования.

"Урсула проинформировала о финализации 20-го пакета санкций против России. Видим, что уже происходит с российской экономикой и что может быть дальше, если давление сработает правильно. Работаем в этом направлении, должны быть важные шаги", — сказал президент.

Он добавил, что стороны также обсудили дипломатическую работу и работу над документами по гарантиям безопасности и плану восстановления. Они договорились, что команды будут теснее работать вместе, чтобы обеспечить четкость и полное понимание будущих решений.

Напомним, 30 января Зеленский обсудил с лидером Румынии энергетическую безопасность. Команды продолжат обсуждение на уровне министров.

А 1 февраля президент провел селектор, где заслушал доклады о ситуации в регионах. Есть несколько областей, где самая сложная картина со светом.