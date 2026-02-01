Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленский провел селектор — где самая сложная ситуация

Зеленский провел селектор — где самая сложная ситуация

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 19:07
Ситуация в энергетике 1 февраля — Зеленский провел селектор
Владимир Зеленский проводит селектор. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля провел селектор по ситуации в регионах. В ряде регионов есть отключения из-за российских обстрелов. Кроме того, враг бил по логистике.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Какая ситуация в энергетике 1 февраля

Зеленский рассказал, что в Терновке Павлоградского района Днепропетровской области россияне ударили дронами по обычному автобусу с шахтерами. В результате обстрелов много погибших. Также есть раненые.

В то же время в Никополе и Марганце были отключения электричества из-за ударов дронов по энергетическим линиям. Враг также атаковал и логистику, в частности, железную дорогу в Днепропетровской области.

"В Конотопе Сумской области сегодня тоже россияне били по инфраструктуре железной дороги. Железнодорожники реагируют, восстанавливают, стараются быстро все чинить и сохраняют связь между регионами", — отметил президент.

Кроме того, был доклад по Киевской области. Там фактически ежедневно добавляется когенерация. По словам главы государства, выдаются тепловые наборы для людей, и эта программа будет увеличиваться. Известно, что на Киевщине каждый день раздают около 5000 таких тепловых наборов.

"Продолжается чрезвычайно сложная ситуация в Киеве с теплом. Более 500 многоквартирных домов — без отопления. До сих пор ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как нечто нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла, каждый день, независимо от ситуации — сотни домов. Есть удары, нет ударов — все равно сотни домов в Киеве без отопления. Это означает, что работы в городе — недостаточно", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он рассказал, что был и доклад МВД по пунктам поддержки и обогрева в Киеве. Больше людей сейчас обращаются, и в нескольких районах развернуты дополнительные пункты, где предоставляется горячее питание.

В городе работает линия 112, чтобы фиксировать все потребности местных жителей. Также есть правительственный контактный центр. Глава государства считает, что город хотя бы в этом должен работать с правительственными структурами быстрее, чтобы люди могли получать вовремя помощь и реальную информацию.

Напомним, 1 февраля россияне ударили дронами по автобусу одного из предприятий на Днепропетровщине.

В результате атаки погибли 15 человек, еще семеро получили ранения. По словам Шмыгаля, это был целенаправленный удар по работникам энергетической сферы.

Владимир Зеленский Киев Днепропетровская область обстрелы энергетика
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
