Головна Новини дня Зеленський провів селектор — де найскладніша ситуація

Зеленський провів селектор — де найскладніша ситуація

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 19:07
Ситуація в енергетиці 1 лютого — Зеленський провів селектор
Володимир Зеленський проводить селектор. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 1 лютого провів  селектор по ситуації в регіонах. У низці регіонів є відключення через російські обстріли. Крім того, ворог бив по логістиці.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Яка ситуація в енергетиці 1 лютого

Зеленський розповів, що у Тернівці Павлоградського району на Дніпропетровщині росіяни вдарили дронами по звичайному автобусу з шахтарями. Внаслідок обстрілів багато загиблих. Також є поранені. 

Водночас у Нікополі та Марганці були відключення електрики через удари дронів по енергетичних лініях. Ворог також атакував й логістику, зокрема, залізницю у Дніпропетровській області.

"У Конотопі на Сумщині сьогодні теж росіяни били по інфраструктурі залізниці. Залізничники реагують, відновлюють, стараються швидко все лагодити і зберігають зв’язок між регіонами", — зазначив президент. 

Крім того, була доповідь щодо Київської області. Там фактично щодня додається когенерація. За словами глави держави, видаються теплові набори для людей, і ця програма буде збільшуватися. Відомо, що на Київщині кожного дня роздають близько 5000 таких теплових наборів.

"Продовжується надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом. Більш ніж 500 багатоквартирних будинків — без опалення. Досі ремонтні роботи. І це точно не може сприйматись як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла, кожен день, незалежно від ситуації — сотні будинків. Є удари, немає ударів — все одно сотні будинків у Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті — недостатньо", — підкреслив Володимир Зеленський. 

Він розповів, що була й доповідь МВС по пунктах підтримки та обігріву в Києві. Більше людей зараз звертаються, і в кількох районах розгорнуті додаткові пункти, де надається гаряче харчування.

В місті працює лінія 112, аби фіксувати всі потреби місцевих жителів. Також є урядовий контактний центр. Глава держави вважає, що місто хоча б у цьому повинно працювати з урядовими структурами швидше, щоб люди могли отримувати вчасно допомогу й реальну інформацію.

Нагадаємо, 1 лютого росіяни вдарили дронами по автобусу одного з підприємств на Дніпропетровщині

Внаслідок атаки загинули 15 людей, ще семеро отримали поранення. За словами Шмигаля, це був цілеспрямований удар по працівниках енергетичної сфери.

Володимир Зеленський Київ Дніпропетровська область обстріли енергетика
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
