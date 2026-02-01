Ситуація в енергетиці 1 лютого — Зеленський провів селектор

Володимир Зеленський проводить селектор. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 1 лютого провів селектор по ситуації в регіонах. У низці регіонів є відключення через російські обстріли. Крім того, ворог бив по логістиці.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація в енергетиці 1 лютого

Зеленський розповів, що у Тернівці Павлоградського району на Дніпропетровщині росіяни вдарили дронами по звичайному автобусу з шахтарями. Внаслідок обстрілів багато загиблих. Також є поранені.

Водночас у Нікополі та Марганці були відключення електрики через удари дронів по енергетичних лініях. Ворог також атакував й логістику, зокрема, залізницю у Дніпропетровській області.

"У Конотопі на Сумщині сьогодні теж росіяни били по інфраструктурі залізниці. Залізничники реагують, відновлюють, стараються швидко все лагодити і зберігають зв’язок між регіонами", — зазначив президент.

Крім того, була доповідь щодо Київської області. Там фактично щодня додається когенерація. За словами глави держави, видаються теплові набори для людей, і ця програма буде збільшуватися. Відомо, що на Київщині кожного дня роздають близько 5000 таких теплових наборів.

"Продовжується надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом. Більш ніж 500 багатоквартирних будинків — без опалення. Досі ремонтні роботи. І це точно не може сприйматись як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла, кожен день, незалежно від ситуації — сотні будинків. Є удари, немає ударів — все одно сотні будинків у Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті — недостатньо", — підкреслив Володимир Зеленський.

Він розповів, що була й доповідь МВС по пунктах підтримки та обігріву в Києві. Більше людей зараз звертаються, і в кількох районах розгорнуті додаткові пункти, де надається гаряче харчування.

В місті працює лінія 112, аби фіксувати всі потреби місцевих жителів. Також є урядовий контактний центр. Глава держави вважає, що місто хоча б у цьому повинно працювати з урядовими структурами швидше, щоб люди могли отримувати вчасно допомогу й реальну інформацію.

Нагадаємо, 1 лютого росіяни вдарили дронами по автобусу одного з підприємств на Дніпропетровщині.

Внаслідок атаки загинули 15 людей, ще семеро отримали поранення. За словами Шмигаля, це був цілеспрямований удар по працівниках енергетичної сфери.