Зеленский обсудил с президентом Румынии совместные энергетические проекты

Зеленский обсудил с лидером Румынии энергетическую безопасность
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 января, провел разговор с лидером Румынии Никушором Даном. В частности, стороны обсудили совместные энергетические проекты.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Разговор Зеленского с Даном
"Обсудили с Никушором Даном совместные энергетические проекты, которые могут значительно усилить энергетическую безопасность Украины и Румынии", — рассказал Зеленский.
По его словам, важно все реализовать. Глава государства подчеркнул, что команды продолжат обсуждение на уровне министров.
Зеленский поблагодарил лидера Румынии и народ за поддержку.
