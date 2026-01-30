Зеленский обсудил с президентом Румынии совместные энергетические проекты

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 января, провел разговор с лидером Румынии Никушором Даном. В частности, стороны обсудили совместные энергетические проекты.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского с Даном

"Обсудили с Никушором Даном совместные энергетические проекты, которые могут значительно усилить энергетическую безопасность Украины и Румынии", — рассказал Зеленский.

По его словам, важно все реализовать. Глава государства подчеркнул, что команды продолжат обсуждение на уровне министров.

Зеленский поблагодарил лидера Румынии и народ за поддержку.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский анонсировал усиление защиты от российских дронов в нескольких городах Украины.

Кроме того, глава государства сообщил, что российские оккупанты переориентировали свои удары.