Главная Новости дня Зеленский обсудил с лидером Румынии энергетическую безопасность

Зеленский обсудил с лидером Румынии энергетическую безопасность

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 19:09
Зеленский обсудил с президентом Румынии совместные энергетические проекты
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 января, провел разговор с лидером Румынии Никушором Даном. В частности, стороны обсудили совместные энергетические проекты.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Разговор Зеленского с Даном

"Обсудили с Никушором Даном совместные энергетические проекты, которые могут значительно усилить энергетическую безопасность Украины и Румынии", — рассказал Зеленский.

По его словам, важно все реализовать. Глава государства подчеркнул, что команды продолжат обсуждение на уровне министров.

Зеленский поблагодарил лидера Румынии и народ за поддержку.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский анонсировал усиление защиты от российских дронов в нескольких городах Украины.

Кроме того, глава государства сообщил, что российские оккупанты переориентировали свои удары.

Владимир Зеленский Румыния Украина сфера энергетики энергосистема
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
