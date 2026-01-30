Відео
Зеленський обговорив з лідером Румунії енергетичну безпеку

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 19:09
Зеленський обговорив із президентом Румунії спільні енергопроєкти
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 30 січня, провів розмову з лідером Румунії Нікушором Даном. Зокрема, сторони обговорили спільні енергетичні проєкти.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського з Даном

"Обговорили з Нікушором Даном спільні енергетичні проєкти, що можуть значно посилити енергетичну безпеку України та Румунії", — розповів Зеленський.

За його словами, важливо все реалізувати. Глава держави наголосив, що команди продовжать обговорення на рівні міністрів. 

Зеленський подякував лідеру Румунії та народу за підтримку.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський анонсував посилення захисту від російських дронів у кількох містах України.

Крім того, глава держави повідомив, що російські окупанти переорієнтували свої удари.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
