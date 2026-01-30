Зеленський обговорив із президентом Румунії спільні енергопроєкти

Зеленський обговорив з лідером Румунії енергетичну безпеку
Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 30 січня, провів розмову з лідером Румунії Нікушором Даном. Зокрема, сторони обговорили спільні енергетичні проєкти.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Розмова Зеленського з Даном
"Обговорили з Нікушором Даном спільні енергетичні проєкти, що можуть значно посилити енергетичну безпеку України та Румунії", — розповів Зеленський.
За його словами, важливо все реалізувати. Глава держави наголосив, що команди продовжать обговорення на рівні міністрів.
Зеленський подякував лідеру Румунії та народу за підтримку.
Нагадаємо, Зеленський анонсував посилення захисту від російських дронів у кількох містах України.
Крім того, глава держави повідомив, що російські окупанти переорієнтували свої удари.
