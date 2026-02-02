Відео
Головна Новини дня Зеленський поговорив про фон дер Ляєн про енергетичну підтримку

Зеленський поговорив про фон дер Ляєн про енергетичну підтримку

Дата публікації: 2 лютого 2026 16:58
Зеленський говорив з фон дер Ляєн 2 лютого — головні теми
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 2 лютого провів телефону розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони поговорили про енергетичну підтримку нашої держави.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Розмова Зеленського з фон дер Ляєн 2 лютого

Зеленський розповів, що Євросоюз дуже допомагає Україні, зокрема у питані енергетики. Так, найближчим часом будуть чергові постачання генераторів та додаткового енергетичного обладнання. 

"Урсула поінформувала про фіналізацію 20-го пакета санкцій проти Росії. Бачимо, що вже відбувається з російською економікою і що може бути далі, якщо тиск спрацює правильно. Працюємо в цьому напрямі, мають бути важливі кроки", — сказав президент.

Він додав, що сторони також обговорили дипломатичну роботу й роботу над документами щодо гарантій безпеки та плану відновлення. Вони домовилися, що команди тісніше працюватимуть разом, щоб забезпечити чіткість і повне розуміння майбутніх рішень.

Нагадаємо, 30 січня Зеленський обговорив з лідером Румунії енергетичну безпеку. Команди продовжать обговорення на рівні міністрів.

А 1 лютого президент провів селектор, де заслухав доповіді про ситуацію в регіонах. Є кілька областей, де найскладніша картина зі світлом. 

