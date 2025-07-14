Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії

Зеленський зустрівся з главою Міноборони Данії — про що говорили
У понеділок, 14 липня, у Києві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрем’єр-міністром — міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном. Під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, оборонні потреби України.
Про це повідомив лідер України у Telegram.
Зустріч Зеленського з міністром оборони Данії — деталі
Під час зустрічі також була присутня міністерка закордонних справ, промисловості та торгівлі Фарерських островів, що входять до складу Королівства Данія, Сірід Сімона Стенберг, яка вперше приїхала до України з візитом.
"Хочу подякувати уряду Данії за організацію нещодавнього візиту до вашої країни. Дуже вдячні за нашу двосторонню співпрацю, підтримку, яка надходить від Данії, насамперед військову", — зазначив Зеленський.
Зауважимо, що з початку повномасштабної війни РФ проти України Данія надала 9 млрд євро оборонної допомоги. Зокрема, 1,8 млрд євро передбачено на цей рік.
Головні теми під час зустрічі з главою Міноборони Данії
Серед ключових тем зустрічі:
- оборонні потреби України;
- посилення ППО;
- протидія російським ракетам, зокрема балістиці;
- розвиток спільного оборонного виробництва.
Передусім під час зустрічі лідерів мовилося про спільне виготовлення БпЛА трьох типів: дронів, які використовуються на фронті, дронів-перехоплювачів і далекобійних дронів.
Сторони також обговорили подальший розвиток данської моделі, зокрема збільшення інвестицій, та відкриття українських оборонних виробництв у Данії. Данська делегація запевнила в повній підтримці України та готовності поглиблювати двосторонню співпрацю.
Під час зустрічі сторони приділили особливу увагу енергетичній безпеці й підготовці до зими. Президент України зазначив, що вже зараз потрібно шукати рішення, які допоможуть людям пережити наступну зиму.
Крім того, ішлося про подальшу гуманітарну підтримку — допомогу з будівництвом укриттів у госпіталях, школах і закладах вищої освіти.
Нещодавно стало відомо, що українські оборонні компанії відкриють виробництва зброї в Данії.
Раніше ми інформували, що на початку липня цього року Зеленський під час свого візиту до Данії зустрівся з королем країни Фредеріком Х.
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