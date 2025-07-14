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Зеленский встретился с главой Минобороны Дании — о чем говорили

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 21:30
Зеленский встретился с министром обороны Дании
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны Дании Троэльсом Люндом Поульсеном. Фото: Зеленский/X

В понедельник, 14 июля, в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-премьер-министром — министром обороны Дании Троэльсом Люндом Поульсеном. Во время встречи стороны обсудили, в частности, оборонные потребности Украины.

Об этом сообщил лидер Украины в Telegram.

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Во время встречи также присутствовала министр иностранных дел, промышленности и торговли Фарерских островов, входящих в состав Королевства Дания, Сирид Симона Стенберг, которая впервые приехала в Украину с визитом.

"Хочу поблагодарить правительство Дании за организацию недавнего визита в вашу страну. Очень благодарны за наше двустороннее сотрудничество, поддержку, которая поступает от Дании, прежде всего военную", — отметил Зеленский.

Заметим, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины Дания предоставила 9 млрд евро оборонной помощи. В частности, 1,8 млрд евро предусмотрено на этот год.

Данія
Зеленский и министр иностранных дел, промышленности и торговли Фарерских островов Сирид Симона Стенберг. Фото: ОПУ

Главные темы во время встречи с главой Минобороны Дании

Среди ключевых тем встречи:

  • оборонные потребности Украины;
  • усиление ПВО;
  • противодействие российским ракетам, в частности баллистике;
  • развитие совместного оборонного производства.

Прежде всего во время встречи лидеров говорилось о совместном изготовлении БпЛА трех типов: дронов, которые используются на фронте, дронов-перехватчиков и дальнобойных дронов.

Стороны также обсудили дальнейшее развитие датской модели, в частности увеличение инвестиций, и открытие украинских оборонных производств в Дании. Датская делегация заверила в полной поддержке Украины и готовности углублять двустороннее сотрудничество.

Во время встречи стороны уделили особое внимание энергетической безопасности и подготовке к зиме. Президент Украины отметил, что уже сейчас нужно искать решения, которые помогут людям пережить следующую зиму.

Кроме того, речь шла о дальнейшей гуманитарной поддержке — помощи со строительством укрытий в госпиталях, школах и учреждениях высшего образования.

Недавно стало известно, что украинские оборонные компании откроют производства оружия в Дании.

Ранее мы информировали, что в начале июля этого года Зеленский во время своего визита в Данию встретился с королем страны Фредериком Х.

Владимир Зеленский оружие Дания военная помощь война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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