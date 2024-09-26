Зеленський обговорив з двопартійною делегацією Сенату США План перемоги України

Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США — що обговорювали
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США. Вони обговорювали ключові аспекти Плану перемоги.
Про це він повідомив в Telegram у четвер, 26 вересня.
Зеленський зустрівся з делегацією Сенату США
За словами президента, перемога України повинна стати спільним досягненням — перемогою заради свободи, без будь-яких поступок.
"Тут, у столиці США, ми маємо багато друзів, які з перших днів повномасштабного вторгнення стоять пліч-о-пліч з українцями в боротьбі за свободу та незалежність. Дякую кожному члену Сенату за таку підтримку", — написав Зеленський.
Нагадаємо, 22 вересня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибув до Сполучених Штатів Америки. Зеленський наголосив, що основне завдання — зміцнення України та захист всіх громадян.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Джо Байден та лідери 30 інших країн підписали спільну декларацію членів G7 та ЄС щодо відновлення України, підтвердивши, серед іншого, свої зобов'язання заморозити російські активи до виплати Росією репарацій.
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