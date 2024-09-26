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Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США — що обговорювали

26 вересня 2024 21:07
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Зеленський обговорив з двопартійною делегацією Сенату США План перемоги України
Президент України Володимир Зеленський та двопартійна делегація Сенату США. Фото: Володимир Зеленський/Telegram
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США. Вони обговорювали ключові аспекти Плану перемоги.

Про це він повідомив в  Telegram у четвер, 26 вересня.

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За словами президента, перемога України повинна стати спільним досягненням — перемогою заради свободи, без будь-яких поступок.

"Тут, у столиці США, ми маємо багато друзів, які з перших днів повномасштабного вторгнення стоять пліч-о-пліч з українцями в боротьбі за свободу та незалежність. Дякую кожному члену Сенату за таку підтримку", — написав Зеленський.

Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Сенату США 26 вересня 2024 року
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з двопартійною делегацією Сенату США. Фото: Володимир Зеленський/Telegram
Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Сенату США 26 вересня 2024 року
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з двопартійною делегацією Сенату США. Фото: Володимир Зеленський/Telegram
Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Сенату США 26 вересня 2024 року
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з двопартійною делегацією Сенату США. Фото: Володимир Зеленський/Telegram
Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Сенату США 26 вересня 2024 року
Президент України Володимир Зеленський тисне руку представниці делегації Сенату США. Фото: Володимир Зеленський/Telegram.
Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Сенату США 26 вересня 2024 року
Президент України Володимир Зеленський обіймається з представником делегації Сенату США. Фото: Володимир Зеленський/Telegram.
Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Сенату США 26 вересня 2024 року
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з двопартійною делегацією Сенату США. Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Нагадаємо, 22 вересня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибув до Сполучених Штатів Америки. Зеленський наголосив, що основне завдання — зміцнення України та захист всіх громадян.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Джо Байден та лідери 30 інших країн підписали спільну декларацію членів G7 та ЄС щодо відновлення України, підтвердивши, серед іншого, свої зобов'язання заморозити російські активи до виплати Росією репарацій. 

Володимир Зеленський США Україна війна в Україні Сенат

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