Зеленский обсудил с двухпартийной делегацией Сената США План победы Украины

Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США — что обсуждали
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Сената США. Они обсуждали ключевые аспекты Плана победы.
Об этом он сообщил в Telegram в четверг, 26 сентября.
Зеленский встретился с делегацией Сената США
По словам президента, победа Украины должна стать общим достижением — победой ради свободы, без всяких уступок.
"Здесь, в столице США, у нас много друзей, которые с первых дней полномасштабного вторжения стоят бок о бок с украинцами в борьбе за свободу и независимость. Спасибо каждому члену Сената за такую поддержку", — написал Зеленский.
Напомним, 22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыли в Соединенные Штаты Америки. Зеленский подчеркнул, что основная задача – укрепление Украины и защита всех граждан.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Джо Байден и лидеры 30 других стран подписали совместную декларацию членов G7 и ЕС по восстановлению Украины, подтвердив, в частности, свои обязательства заморозить российские активы до выплаты Россией репараций.
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