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Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США — что обсуждали

26 сентября 2024 21:07
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Зеленский обсудил с двухпартийной делегацией Сената США План победы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и двухпартийная делегация Сената США. Фото: Владимир Зеленский/Telegram
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Сената США. Они обсуждали ключевые аспекты Плана победы.

Об этом он сообщил в  Telegram в четверг, 26 сентября.

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Зеленский встретился с делегацией Сената США

По словам президента, победа Украины должна стать общим достижением — победой ради свободы, без всяких уступок.

"Здесь, в столице США, у нас много друзей, которые с первых дней полномасштабного вторжения стоят бок о бок с украинцами в борьбе за свободу и независимость. Спасибо каждому члену Сената за такую поддержку", — написал Зеленский.

Владимир Зеленский на встрече с делегацией Сената США 26 сентября 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Сената США. Фото: Владимир Зеленский/Telegram
Владимир Зеленский на встрече с делегацией Сената США 26 сентября 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с двухпартийной делегацией Сената США. Фото: Владимир Зеленский/Telegram
Владимир Зеленский на встрече с делегацией Сената США 26 сентября 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Сената США. Фото: Владимир Зеленский/Telegram
Владимир Зеленский на встрече с делегацией Сената США 26 сентября 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский пожимает руку представительницы делегации Сената США. Фото: Владимир Зеленский/Telegram.
Владимир Зеленский на встрече с делегацией Сената США 26 сентября 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский обнимается с представителем делегации Сената США. Фото: Владимир Зеленский/Telegram.
Владимир Зеленский на встрече с делегацией Сената США 26 сентября 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Сената США. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Напомним, 22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыли в Соединенные Штаты Америки. Зеленский подчеркнул, что основная задача – укрепление Украины и защита всех граждан.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Джо Байден и лидеры 30 других стран подписали совместную декларацию членов G7 и ЕС по восстановлению Украины, подтвердив, в частности, свои обязательства заморозить российские активы до выплаты Россией репараций.

Владимир Зеленский США Украина война в Украине Сенат

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