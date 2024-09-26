Зеленский обсудил с двухпартийной делегацией Сената США План победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и двухпартийная делегация Сената США. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Сената США. Они обсуждали ключевые аспекты Плана победы.

Об этом он сообщил в Telegram в четверг, 26 сентября.

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По словам президента, победа Украины должна стать общим достижением — победой ради свободы, без всяких уступок.

"Здесь, в столице США, у нас много друзей, которые с первых дней полномасштабного вторжения стоят бок о бок с украинцами в борьбе за свободу и независимость. Спасибо каждому члену Сената за такую поддержку", — написал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Сената США. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с двухпартийной делегацией Сената США. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Сената США. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский пожимает руку представительницы делегации Сената США. Фото: Владимир Зеленский/Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский обнимается с представителем делегации Сената США. Фото: Владимир Зеленский/Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Сената США. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Напомним, 22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыли в Соединенные Штаты Америки. Зеленский подчеркнул, что основная задача – укрепление Украины и защита всех граждан.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Джо Байден и лидеры 30 других стран подписали совместную декларацию членов G7 и ЕС по восстановлению Украины, подтвердив, в частности, свои обязательства заморозить российские активы до выплаты Россией репараций.